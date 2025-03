Meteo Piemonte: alta pressione e sole in arrivo

TORINO – Mercoledì, la nostra regione si prepara a vivere una giornata di bel tempo grazie all’aumento della pressione atmosferica. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 11 e 12 gradi.

Ma non è finita qui: giovedì segna l’arrivo ufficiale della primavera, coincidente con l’equinozio. Anche in questo giorno, l’alta pressione garantirà un clima stabile e soleggiato. Le temperature aumenteranno ulteriormente, toccando punte di 14-15 gradi durante il giorno, rendendo l’atmosfera più gradevole e primaverile. Anche le notti si faranno più miti, con valori prossimi allo zero anche in pianura, segnalando un graduale passaggio verso una stagione più calda.

