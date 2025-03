Si conclude il processo Eternit bis, si attende il verdetto: Schmidheiny accusato di omicidio volontario per la morte di 392 persone

TORINO – Nel capoluogo piemontese si è tenuta l’udienza finale per il processo Eternit bis. Si dovrà poi attendere il verdetto, previsto per il 17 aprile.

Si tratta del filone del procedimento giudiziario che vede imputato Stephan Schmidheiny per la morte di 392 persone a Casale Monferrato negli anni in cui lo stabilimento Eternit avvelenò l’aria con le sue fibre invisibili. L’imprenditore svizzero è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Per lui la procura ha chiesto l’ergastolo.

All’udienza hanno partecipato alcune decine di studenti e studentesse di Casale Monferrato. In primo grado Stephan Schmidheiny è stato condannato a 12 anni per omicidio colposo.

