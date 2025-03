Tra Novara e Chieri alla fine la spunta la Igor, che vola in semifinale

NOVARA – Ci sono volute andata, ritorno e cinque set della bella per decidere chi tra Igor Novara e Fenera Chieri meritava il passaggio alle semifinali del campionato italiano di volley femminile. Alla fine l’ha spuntata Novara, facendo valere il fattore campo conquistato nella stagione regolare.

La bella è stata un’alternanza di emozioni. Primo set per Chieri 20-25, poi Novara 25-12, ancora Chieri 20-25 e di nuovo Novara 25-17. Serve il tie break per decidere chi va in finale e se lo aggiudica la Igor Novara per 15-6. Onore delle armi a Chieri. Ora sulla strada di Novara l’ostacolo difficilisimo della Imoco, ma del resto le altre tre semifinaliste, Conegliano, Milano e Scandicci, sono le stesse tre semifinaliste della Champions League.

