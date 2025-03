La storia del vercellese Danilo Castelli, a 108 anni ex calciatore di Serie A più anziano d’Italia

PIEMONTE – C’è un torinese, di nome Danilo Castelli, che da pochi giorni può contare su due record: è uno degli uomini più anziani del Piemonte ed il più anziano ex giocatore di Serie A di calcio. Castelli ha infatti 108 anni.

Originario di Trino, in provincia di Vercelli, Danilo è nato il 20 marzo 1917. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Galileo Ferraris, si è iscritto a Medicina, si è laureato e ha iniziato ad esercitare. Nel frattempo ha giocato anche a calcio nella Pro Vercelli, all’epoca in Serie A. Successivamente ha ricoperto il ruolo di medico sportivo e grazie a questo ha visitato molti campioni del Grande Torino. Era stato chiamato per caso, in quanto assistente di un medico delle Molinette, tal Achille Dogliotti. Solo per fare due nomi, ha curato Ezio Loik (mezzala destra) e Giuseppe Grezar (mediano), entrambi poi morti nella tragedia di Superga.

Ora, Danilo Castelli dà una mano nelle attività di un’associazione di nome Giustitalia, che si occupa della tutela legale delle persone anziane.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese