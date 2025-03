La terza fase del rinnovamento delle Gru con Illusionismi, l’arte in movimento di Donato Sansone

Prosegue il viaggio di trasformazione e rinnovamento di Le Gru, che con il suo restyling sta ridefinendo il suo concetto di spazio commerciale, trasformando l’arte pubblica in un’esperienza quotidiana che stupisce e coinvolge attraverso un progetto creativo e culturale che accompagna il cambiamento architettonico con opere d’arte che plasmano i cantieri in luoghi di ispirazione e coinvolgimento per i visitatori e per il territorio.

In questo percorso di rinnovamento di Le Gru è stato scelto come compagno di viaggi Donato Sansone, che trasforma ogni cantiere del restyling in una diversa installazione d’arte, ogni volta creando un progetto artistico unico ed innovativo, che diventa una occasione di “intrattenimento interattivo” che coinvolge il visitatore.

Per la fase 1 dei lavori in Piazza Nord (gennaio-ottobre 2022), Sansone aveva creato un percorso ispirato dall’acronimo #NewLeGru con 8 opere gigantesche che raccontavano una storia, in Piazza Sud, nella fase 2 (gennaio-dicembre 2023) ha presentato un’esposizione in movimento composta da una video-opera integrata da tredici grandi pannelli realizzati con un processo di stampa lenticolare multiframe attraverso il quale l'immagine cambiava e si muoveva se osservata spostandosi.

Per la terza fase, la Piazza Centrale di Le Gru ospita la mostra Illusionismi, il nuovo progetto di Donato Sansone, che questa volta gioca con il fenachistoscopio: un antico strumento ottico inventato nel 1833 da Joseph Plateau, che ha portato allo sviluppo della tecnica cinematografica. Sui muri della mostra verranno montati 26 fenachistoscopi: grandi ruote che i visitatori potranno far girare per visualizzare, grazie a un’illusione, le immagini animate da Sansone. Con un sapiente lavoro manuale Sansone ha creato 26 diverse animazioni composte da 12 frame l’una, di figure bizzarre e colorate: mani che diventano fiori, uomini che si trasformano in palle rimbalzanti, rane pazze e teste che si gonfiano. Il pubblico, interagendo con le ruote – composte da due dischi, uno specchio e fori dai quali guardare – potrà vedere la proiezione di queste fotografie artistiche stroboscopiche, vivendo l’illusione del movimento in un’esperienza unica e coinvolgente e un vero e proprio gioco da fare insieme. La mostra sarà completata dal racconto del processo attraverso i divertenti bozzetti e schizzi di Sansone.

La mostra sarà visibile a partire dal 21 marzo tutti i giorni negli orari di apertura del Centro, sui due

livelli della Piazza Centrale di Le Gru

