Le spettacolari foto di un campo di addestramento della Brigata Alpina Taurinense

TORINO – Per quattro settimane la Brigata Alpina “Taurinense” si è addestrata in diversi scenari di combattimento simulato presso il poligono di Monte Romano, in provincia di Viterbo. Hanno collaborato i reparti della fanteria alpina, la Cavalleria, il Genio, l’Aviazione e i reparti logistici. L’ufficio stampa dell’esercito ha diffuso alcune foto.

