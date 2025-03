A Torino si scambiano vestiti, libri e oggetti, è lo Swap Party di Off Topic

TORINO – Sabato 22 marzo, dalle ore 15 alle 18:30, torna a Torino l’appuntamento con lo Swap Party di Off Topic, un evento che unisce sostenibilità, socialità e creatività. L’iniziativa, ormai un punto di riferimento per gli amanti del riuso, permette ai partecipanti di scambiare oggetti come vestiti, accessori, libri e altri articoli inutilizzati, dando loro una seconda vita.

Un’alternativa al consumismo sfrenato

Viviamo in un sistema economico che ci spinge ad acquistare e accumulare spesso in modo disordinato. Il risultato? Case piene di oggetti inutilizzati che finiscono per diventare rifiuti. Lo Swap Party propone un’alternativa concreta: scambiare anziché buttare, valorizzando ciò che non ci serve più e rendendo felici altre persone.

Partecipare è semplice: basta portare da 0 a 10 oggetti per evento. Anche chi non ha nulla da scambiare può unirsi all’iniziativa e prendere ciò che desidera, con l’unica condizione di farne buon uso. Il rispetto reciproco e la collaborazione tra partecipanti sono alla base del successo dell’evento, che si conferma ogni anno un’esperienza di condivisione e consapevolezza.

Beneficenza e sostenibilità al centro dell’evento

Gli oggetti non accettati alla selezione iniziale perché danneggiati o sporchi saranno donati a Humana, che ne recupererà il materiale per la vendita o per la produzione di energia. I capi in ottime condizioni che non verranno scambiati saranno invece destinati al Sermig o ad altre associazioni benefiche, contribuendo così al sostegno delle persone in difficoltà.

Più di un semplice Swap Party: un’intera giornata per l’ambiente

L’edizione del 22 marzo 2025 sarà ancora più ricca di iniziative all’insegna della sostenibilità. Oltre allo scambio di vestiti, il programma prevede un evento speciale intitolato “Nuova vita ad un rifiuto”, realizzato in collaborazione con Surf In Town, Plastic Free ed Esosport.

Prima dello swap, avrà luogo un’importante azione di Clean Up lungo la Dora: i volontari riceveranno guanti, sacchetti e magliette grazie a Plastic Free, mentre Amiat si occuperà della raccolta dei rifiuti, che verranno poi smaltiti correttamente. Una volta completata l’operazione di pulizia, i partecipanti potranno dirigersi a OFF TOPIC per lo Swap Party e le altre attività in programma.

Laboratori, serigrafia e un talk sulla sostenibilità

Dalle ore 16:00 alle 18:30, SwapLab curerà il laboratorio “Retote Revolution”, dove i partecipanti impareranno a creare shopper utilizzando materiali di recupero. Contemporaneamente, Spazio Muffa offrirà la possibilità di personalizzare vestiti e borse con grafiche serigrafate create appositamente per l’evento.

Non mancherà inoltre la presenza della scatola Esosport, grazie a Surf In Town: qui si potranno lasciare le vecchie scarpe da ginnastica, che verranno riciclate per il riutilizzo dei materiali.

A chiudere la giornata, dalle 18:30 alle 19:30, Plastic Free e Surf In Town organizzeranno un talk al Bistrò di OFF TOPIC, dove si parlerà dell’importanza dei clean-up ambientali e delle iniziative locali per la salvaguardia del pianeta.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese