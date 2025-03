Valanga in Svezia travolge 5 sciatori italiani, due sono morti: erano di Luserna San Giovanni

SVEZIA – Un gruppo di cinque sciatori italiani andato a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia, è stato travolto da una valanga. L’incidete è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Due degli sciatori, Mattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni, sono morti mentre gli altri sarebbero rimasti illesi. Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale.

“La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, dichiara l’agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato, riportato da media svedesi.

Secondo quanto si apprende, le due vittime sarebbero due fratelli di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Uno degli sciatori illesi e un terzo fratello. L’Ambasciata d’Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti.

Notizia in aggiornamento

Foto di repertorio

