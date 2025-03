Condoglianze dal presidente Cirio alla famiglia dei sciatori di Luserna San Giovanni morti in Svezia

LUSERNA SAN GIOVANNI – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio esprime le condoglianze a nome suo e della Regione alla famiglia di Mattia e Daniele Boer morti sotto una valanga in Svezia. “Ho sentito poco fa il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale, per esprimere a lui e alla comunità di Luserna la vicinanza e l’abbraccio di tutto il Piemonte. L’ho anche pregato di farsi tramite nel portare le mie condoglianze alla famiglia Boer per questo grave lutto” – le parole del governatore.

I due sciatori, Mattia e Daniele Boer, di 45 e 50 anni, sono morti sepolti sotto la neve, mentre la guida alpina certificata a livello internazionale che li accompagnava è rimasta in superficie. La valanga ha travolto il gruppo di cinque persone tra cui un terzo fratello Boer nel pomeriggio di ieri, a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese