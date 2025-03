Piemonte, boom di turisti: ecco da dove arrivano maggiormente

TORINO – Il Piemonte ha registrato un nuovo record turistico nel 2024, con 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, segnando un incremento rispettivamente del +3,6% e +4,1% rispetto all’anno precedente. I dati dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte – evidenziano un’importante crescita della domanda internazionale, che ha raggiunto il 53% delle presenze totali.

Turismo internazionale in forte espansione

L’aumento degli arrivi dall’estero ha segnato un +5%, con alcuni mercati in particolare espansione. La Germania si conferma il primo mercato di riferimento, seguita da Francia e Benelux. Significativa la crescita dagli Stati Uniti (+12%) e dalla Cina (+36% di arrivi e +19% di presenze), segno di un rinnovato interesse per la regione anche da parte dei mercati asiatici. In crescita anche i flussi da Regno Unito, Svizzera, Spagna e Paesi Scandinavi.

Eventi e attrattività culturale

I grandi eventi si confermano una leva fondamentale per l’attrattività del Piemonte. Le Nitto ATP Finals, il turismo sportivo invernale, le fiere culturali e il fenomeno del Destination Wedding hanno avuto un impatto significativo, contribuendo ad aumentare la visibilità della regione e a generare un indotto economico diffuso. Torino, in particolare, ha consolidato il suo ruolo di meta privilegiata per eventi nazionali e internazionali.

La stagione sciistica 2024/2025

La stagione sciistica ha registrato un incremento notevole di turisti stranieri. Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, le principali località sciistiche hanno visto aumentare gli arrivi internazionali: Alagna Valsesia (+22%), Sestriere (+15%), Bardonecchia (+25%) e Limone Piemonte (+20%).

Prospettive per la primavera 2025

Il Piemonte si conferma una meta ambita anche per la primavera 2025. Secondo un sondaggio, l’11% degli italiani ha già deciso di trascorrere le vacanze nella regione, mentre il 31% lo sta valutando. Le attività all’aria aperta saranno le più gettonate (61%), seguite dal turismo culturale (48%) e dall’enogastronomia (23%).

Destination Wedding: Piemonte meta sempre più ambita

Il Piemonte si sta affermando come una delle destinazioni più richieste per i matrimoni di coppie straniere. Nel 2024, la regione ha ospitato oltre 1.000 cerimonie internazionali, con un aumento del +10,5% rispetto all’anno precedente. Questo segmento turistico ha generato 148.000 pernottamenti (+22,4%) e un impatto economico di 68,5 milioni di euro (+12,2%). Le Langhe, il Monferrato e i laghi Maggiore e d’Orta sono tra le location più apprezzate per le nozze di lusso.

Espansione dell’ospitalità turistica

Negli ultimi dieci anni, il settore dell’accoglienza ha conosciuto un notevole sviluppo. Il numero di camere è aumentato del 57,3%, mentre i posti letto sono passati da 196.255 a 304.433 (+55,1%). Le locazioni turistiche hanno registrato una crescita del 42,2% tra il 2023 e il 2024, segnale di un crescente interesse per gli affitti brevi, trainati dalle piattaforme digitali. Anche il comparto extra-alberghiero, che include B&B e agriturismi, è in continua espansione.

Un turismo sempre più apprezzato

Le recensioni online confermano l’alta qualità dell’esperienza turistica piemontese. Nel 2024, la valutazione media del prodotto turistico regionale ha raggiunto 87,6/100, superando quella nazionale e crescendo di +0,4 punti rispetto all’anno precedente. Questo risultato premia il lavoro di istituzioni e operatori locali nel rendere il Piemonte una destinazione sempre più competitiva a livello internazionale.

Grazie alla sua offerta diversificata, alla qualità dell’accoglienza e agli eventi di richiamo internazionale, il Piemonte continua a consolidare il suo posizionamento tra le destinazioni turistiche più attrattive d’Italia e d’Europa.

