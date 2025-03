Torino: al posto dalle ex fonderie Nebiolo una moschea da 1000 posti

TORINO – Le ex fonderie Nebiolo, ormai in stato d’abbandono, diventeranno la più grande moschea tra le 25 di Torino.

L’annuncio è stato dato Venerdì 21 marzo al Turin Palace Hotel, durante l’iftar, ovvero la fine del digiuno quotidiano per il Ramadan.

Lo stabile, di 1300 metri quadri, sarà protagonista di un restauro per 17 milioni di euro, in parte forniti da Re Muhammad VI del Marocco.

Le ex fonderie Nebiolo, in via Bologna, sono state reputate il luogo perfetto per una moschea, vista la densità migratoria del quartiere. Qui, infatti, risiede la maggior parte dei 40 mila musulmani presenti sul territorio torinese.

