Derthona conquista la vittoria e difende la piazza playoff: 94-68 su Pistoia

PIEMONTE – La squadra di Derthona ha messo in scena un’ottima performance, sconfiggendo Pistoia con un netto 94-68 e consolidando la sua posizione nei playoff.

I protagonisti della serata sono stati Baldasso e Kuhse, entrambi autori di 15 punti, mentre Weems ha contribuito con 13 punti. Dall’altra parte, Pistoia ha visto il suo miglior marcatore in Cooke, che ha messo a referto 16 punti e catturato 13 rimbalzi, ma non è bastato per evitare una sconfitta che lascia i toscani ancorati in fondo alla classifica, incapaci di trovare continuità e solidità lontano dal PalaCarrara.

L’incontro si è indirizzato subito a favore dei padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto sul punteggio di 32-17, grazie a un Kamagate dominante sotto canestro e a un Kuhse preciso dall’arco. Nonostante gli sforzi di Pistoia, con le triple di Saccaggi e Forrest, il divario è cresciuto rapidamente, con Tortona che ha toccato anche il +20.

Nel secondo quarto, Pistoia ha tentato una reazione, riportandosi a -12 grazie a Cale e Lamb, ma la difesa e il ritmo imposti da Candi, Gorham e Denegri hanno consentito a Tortona di riprendere il controllo, chiudendo il primo tempo sul 54-34.

Il secondo tempo ha visto Tortona continuare a dominare, con Baldasso e Weems che hanno affondato ulteriormente la difesa ospite. Con un vantaggio che ha toccato i 25 punti, gli ultimi dieci minuti si sono trasformati in una formalità per i padroni di casa, che hanno chiuso l’incontro con autorità, lasciando Pistoia con molte domande da porsi.

