La Juve alla fine ha deciso: via Thiago Motta, in serata arriva Tudor

TORINO – Nelle ultime 24 ore le notizie si sono accavallate e rincorse, prima si è parlato di Roberto Mancini, poi di Igor Tudor e a questo punto manca solo la comunicazione ufficiale della società. La Juventus in giornata esonererà Thiago Motta e si affiderà a Igor Tudor per il finale di stagione.

Nove partite per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League, senza possibilità d’errore. Il contratto di Tudor sarà stringatissimo: solo due mesi. Capiremo al momento dell’annuncio se nell’accordo sarà compreso anche il Mondiale per Club che la Juve giocherà a luglio, che però dovrebbe essere affrontato già con l’allenatore scelto per la prossima stagione, a questo punto uno tra Antonio Conte e Stefano Pioli.

Viene da chiedersi perchè la società abbia atteso così tanto a prendere la decisione dopo la sconfitta con la Fiorentina, togliendo così al nuovo tecnico una settimana intera di lavoro con la squadra.

