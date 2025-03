Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte della Dora Riparia a Chiomonte

PIEMONTE – Martedì 18 marzo, la Città metropolitana di Torino ha avviato ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte che attraversa la Dora Riparia, situato al km 0+920 della Strada Provinciale 233, così come sul manufatto stradale a sbalzo al km 2+800. L’intervento, finanziato con un contributo di 600.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a garantire la sicurezza e la durabilità di queste infrastrutture cruciali per la viabilità locale.

I lavori, che si prevede dureranno circa quattro mesi, includeranno importanti interventi di rinforzo strutturale e il ripristino dei degradi del calcestruzzo del ponte. Nello specifico, il capitolato d’appalto prevede una serie di operazioni mirate, tra cui il ripristino delle superfici in calcestruzzo, il trattamento delle barre di armatura corrose e il rinforzo delle travi. Inoltre, sarà installata una rete elettrosaldata e verrà effettuato un rifacimento della pavimentazione stradale e dei giunti di dilatazione.

Per il manufatto a sbalzo, sono previsti lavori di ripristino delle superfici e la demolizione e rifacimento della veletta in calcestruzzo armato, con l’integrazione dell’armatura in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

Durante i lavori, la circolazione sulla SP 233 sarà regolamentata a senso unico alternato per il manufatto a sbalzo, mentre il ponte sarà chiuso al traffico per circa due mesi. Tuttavia, sarà garantito l’accesso all’area della centrale idroelettrica.

