Rave abusivo a Moncalieri: oltre mille persone contro la riapertura del Cpr

MONCALIERI – Non sono bastate le manifestazioni di protesta a Torino per fermare il malcontento verso la riapertura del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di corso Brunelleschi. Nella serata di sabato, un gruppo di manifestanti ha organizzato un rave party abusivo nella ex Ilte di Moncalieri, attirando oltre un migliaio di partecipanti provenienti da tutta la provincia.

Approfittando dei cancelli aperti per i lavori in corso, i giovani hanno trasformato la struttura in una vera e propria discoteca, con musica ad alto volume, danze e, si sospetta, anche consumo di sostanze stupefacenti. Nonostante l’atmosfera festosa, le forze dell’ordine e i carabinieri sono intervenuti per monitorare la situazione e prevenire eventuali problemi di ordine pubblico.

Tra i partecipanti al rave, non solo giovani e giovanissimi, ma anche attivisti dei centri sociali e membri del gruppo Askatasuna, che hanno esposto striscioni contro la riapertura del Cpr.

Sul posto era presente anche il personale della Croce Rossa.

Fortunatamente, il deflusso dei partecipanti è avvenuto in maniera graduale e senza incidenti, segnando una conclusione pacifica della serata.

