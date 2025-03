Quattro ragazzi in gita a Torino vengono derubati da un mago in piazza San Carlo

TORINO – Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per una scolaresca del Pinerolese in gita nel capoluogo piemontese. Quattro studenti sono stati derubati da un uomo che, fingendosi prestigiatore, ha approfittato della loro attenzione per sottrarre il denaro che avevano con sé. A intervenire prontamente è stata la Polizia Locale di Torino, che è riuscita a individuare il responsabile, recuperare la refurtiva e restituirla ai giovani.

Il fatto è avvenuto in piazza San Carlo a Torino. La scolaresca, composta da una trentina di ragazzi di una scuola secondaria di primo grado e accompagnata da alcuni insegnanti, stava visitando il centro cittadino. A un certo punto, alcuni studenti si sono avvicinati a un uomo vestito con una vistosa giacca nera decorata di giallo, intento a eseguire giochi di prestigio per attirare l’attenzione dei passanti.

Dopo qualche minuto di spettacolo, quando l’uomo si è allontanato, quattro ragazzi si sono accorti che il denaro che avevano portato con sé era sparito. Hanno immediatamente informato i docenti, che proprio in quel momento hanno notato una pattuglia motociclistica dell’Aliquota Pronto Impiego passare in piazza.

Gli agenti si sono fermati per raccogliere la segnalazione e, grazie alla descrizione fornita dai ragazzi, hanno allertato la centrale operativa. Poco dopo, una pattuglia in borghese del Reparto di Polizia Giudiziaria, in servizio in zona, ha individuato l’uomo, ancora nei dintorni, con addosso la refurtiva.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Al momento il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

I quattro studenti, dopo aver ricevuto indietro il denaro rubato e il sostegno degli agenti, sono stati accompagnati in stazione per fare ritorno a casa, con la consapevolezza di quanto sia importante denunciare immediatamente qualsiasi reato.

