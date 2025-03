Verbania, indetto concorso pubblico per la ricerca di un geometra a tempo indeterminato: dove presentare la candidatura ed entro quando

VERBANIA – Il comune di Verbania ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 unità di personale “area degli istruttori” ai sensi del CCNL comparto funzioni locali del 16/11/2022, profilo professionale istruttore tecnico – geometra a tempo indeterminato – tempo pieno presso il 1° Dipartimento Servizi territoriali – area organizzativa edilizia privata e urbanistica.

La figura professionale ricercata, si legge nel bando, opererà all’interno del gruppo tecnico afferente il Settore Edilizia e Urbanistica e dovrà occuparsi di tutte le attività tecnico-amministrative afferenti in particolare all’ambito dell’edilizia privata e dello Sportello unico per le attività produttive in linea con il profilo professionale richiesto, secondo gli indirizzi e le attività indicate dal referente dell’area e dal dirigente competente, svolgendo compiti d’ufficio o sul campo, con responsabilità di risultato, utilizzando gli strumenti e i sistemi operativi messi a loro disposizione.

Dove inviare la propria candidatura ed entro quando

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19.04.2025 ore 23:59 e dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale di Reclutamento della Funzione Pubblica “Portale InPA” raggiungibile al link

www.inpa.gov.it, al quale si accede previa autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o altre modalità consentite dal medesimo Portale.

