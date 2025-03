Vercelli: due donne sono state investite in centro città, una è grave in ospedale

VERCELLI – Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via Massaua a Vercelli. Qui, due donne sono state investite da una automobile.

Sul posto il personale sanitario che ha soccorso le due donne. Una delle due è apparsa subito in gravi condizioni e per questo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara; ferite più lievi per l’altra, trasportata invece in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Presenti sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese