Bruciate a Vercelli le corone d’alloro sotto la targa dedicata alla tragedia delle Foibe

VERCELLI – Nella notte appena trascorsa ignoti hanno dato fuoco alle corone d’alloro deposte sotto la targa commemorativa dedicata alla tragedia delle Foibe e all’esodo degli italiani giuliano-dalmati a Vercelli. L’episodio si è verificato sotto l’atrio del municipio, in piazza Municipio, luogo simbolico per la città.

Questa mattina, gli operai del Comune hanno ripulito i resti delle corone, completamente carbonizzate e cadute a terra. Nel frattempo, la polizia locale sta analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza situate sotto i portici, nella speranza di individuare i responsabili del gesto.

L’accaduto ha suscitato sdegno e condanna unanime. Tra le reazioni più dure, quella del Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, che ha definito l’episodio “un gesto ignobile da condannare senza se e senza ma”. Gilardino ha aggiunto: “Bruciare le corone in ricordo delle vittime delle Foibe significa calpestare la memoria non solo della storia, ma soprattutto della vita. Quel periodo è stato uno dei più bui del nostro tempo e il vandalismo attuato denota inumanità. So che grazie alle telecamere il colpevole è stato visto e confido nell’identificazione. Il rammarico più grande rimane quello di non riuscire a fare mai abbastanza affinché gli errori del passato non si ripetano”.

