Dipendenti assunti in nero e senza sicurezza sul posto di lavoro: sospesi 4 negozi nel cuneese

CUNEO – In sei attività commerciali del cuneese sono stati assunzioni in nero e carenze sulla sicurezza sul lavoro. L’ispettorato territoriale ha effettuato dei controlli a campione su diversi locali, controllando complessivamente 43 lavoratori assunti in diversi negozi, 11 dipendenti però sono risultati assunti senza contratto. Si è riscontrata anche assenza della sorveglianza sanitaria, la mancata formazione e la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi. Erano installate anche delle telecamere non autorizzate.

I 4 esercizi sono stati sospesi.

