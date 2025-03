E’ morta la giornalista Claudia Apostolo, volto storico del Tgr Piemonte

TORINO – E’ morta a 68 anni Claudia Apostolo. Giornalista, prima in Rai, poi con collaborazioni con Repubblica e Radio Popolare, aveva lavorato anche al Tgr Piemonte, dove si era occupata del Tg scientifico Leonardo e di Ambiente Italia. Dopo essere andata in pensione si era impegnata in politica e nel mondo sociale.

Candidata in comune con Sinistra Ecologista, era attiva per la difesa dei diritti delle donne con Se non ora quando.

Sono decine di messaggi di cordoglio di colleghi e collaboratori che stanno comparendo in queste ore.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese