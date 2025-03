Scippa anziana e la fa cadere a Torino, arrestato

TORINO – Un’anziana signora è stata vittima di uno scippo a fine febbraio in via Tirreno a Torino. Mentre camminava per strada, un giovane di 22 anni l’ha sorpresa alle spalle, strappandole violentemente la borsetta e facendola cadere rovinosamente a terra. Grazie alle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, il responsabile è stato identificato e arrestato. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata e indebito utilizzo di carta di pagamento.

Le forze dell’ordine, attraverso un’attenta ricostruzione dei movimenti del giovane nelle ore successive al furto, hanno scoperto che aveva utilizzato le carte bancomat della vittima per effettuare prelievi per un totale di 2 mila euro. Tuttavia, a incastrarlo definitivamente è stato un pagamento tracciato in un bar centro scommesse del quartiere Santa Rita.

Gli agenti, sospettando che il ladro fosse un cliente abituale del locale, hanno avviato accertamenti che hanno portato alla sua identificazione e al successivo fermo. Al momento dell’arresto, il ventiduenne aveva con sé 300 euro in contanti, un telefono cellulare acquistato poche ore dopo la rapina e un ordine di bonifico di circa mille euro destinato al Marocco, effettuato sempre nelle ore successive al colpo.

