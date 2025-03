Fabio Attard è il nuovo Rettore Maggiore dei salesiani

TORINO – Il ventinovesimo capitolo generale della società di san Francesco di Sales ha eletto oggi Fabio Attard come undicesimo successore di don Bosco. E’ lui infatti il nuovo Rettore Maggiore dei salesiani.

Nato il 23 marzo 1959 a Gozo, Malta, don Fabio Attard è cresciuto a Victoria. La sua vocazione ha iniziato a prendere forma durante gli anni trascorsi al seminario maggiore di Gozo (1975-1978). Quindi ha frequentato l’aspirantato salesiano presso il Savio College di Dingli, Malta, per poi prepararsi al noviziato a Dublino. L’8 settembre 1980, ha fatto la professione religiosa come salesiano di don Bosco a Maynooth, Irlanda. Don Attard ha proseguito i suoi studi conseguendo una laurea in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS) e una Licenza in Teologia Morale presso la prestigiosa Accademia Alfonsiana di Roma. Ordinato sacerdote il 4 luglio 1987.

