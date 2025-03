Foto e luogo dell’incidente in cui un autobus è caduto nel fiume Po a Torino

TORINO – Un autobus in servizio per trasportare alcuni turisti è caduto nel fiume Po, nel tardo pomeriggio di oggi, 26 marzo. A bordo non c’era nessuno, ma l’autista, secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine sul posto, è morto.

Di seguito una carrellata delle prime foto dell’incidente.

