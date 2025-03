Recuperato con l’autogru il bus caduto nel Po, l’autista si chiamava Nicola Di Carlo

TORINO – Sono iniziate poco dopo le 21 le operazioni di recupero del bus turistico caduto nel Po ai Murazzi oggi pomeriggio. I vigili del fuoco stanno impiegando una grossa gru per sollevare il mezzo e permettere ai sommozzatori di verificare che non ci siano persone rimaste schiacciate sotto il bus.

Il bilancio al momento è di una persona morta, l’autista e di tre passanti feriti, portati in ospedale in condizioni non serie. La prima ha una frattura al braccio, la seconda un trauma al ginocchio, la terza ha riportato contusione varie.

E’ stato intanto comunictao il nome dell’autista: si chiamava Nicola Di Carlo. Avrebbe dovuto andare a recuperare in piazza Castello una scolaresca di Milano in gita a Torino.

Le dichiarazioni del comandante della polizia municipale

“Le indagini – ha detto il capo della polizia municipale di Torino Roberto Mangiardi – sono appena all’inizio e quindi l’unica cosa oggettiva che abbiamo sono i filmati delle telecamere, sia della Questura che nostre. Dall’esame dei video si vede questo autobus che arriva dal lungo Po Cadorna, svolta a destra in piazza Vittorio Veneto ed accosta per pochi secondi. Dopodiché inizia una manovra in retromarcia insolita, con una angolazione di 45°, quindi innaturale per quello che è il normale modo di guidare: il mezzo attraversa tutta l’area di scambio dell’incrocio ed urta la balaustra del Po e si inabissa con la parte posteriore nel fiume, adagiandosi sul fianco sinistro del mezzo”.

Le dichiarazioni del sindaco Stefano Lo Russo

“In questo momento – ha detto il sindaco Lo Russo – il pensiero e la vicinanza della Città vanno ai familiari della vittima di questo drammatico incidente e alle persone rimaste ferite. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento ma le conseguenze, a quanto si apprende, avrebbero potuto essere ancora più gravi. Un ringraziamento particolare a tutte le forze dell’ordine che sono intervenute, ai Vigili del Fuoco, ai sommozzatori, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile della Città di Torino”.

Il video che mostra il momento in cui il bus cade nel Po.

