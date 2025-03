Terminano i lavori in via Po a Torino: ecco le linee GTT che saranno ripristinate e da quando

TORINO – Sono giunti al termine i lavori in via Po per il rinnovo dei binari con il ripristino della pavimentazione in lose. Per questo, a partire da martedì 1° aprile 2025 vengono ripristinati i percorsi delle linee 24 – 55 – 56 – 61 – 93/ – Venaria Express – Night Buster.

Le linee 7 e 15 continuano invece ad essere deviate in attesa delle autorizzazioni al ripristino del transito tranviario su via Po.

Linea 7 storica.

Da via Accademia Albertina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele (detta “Carlina”) dove effettua capolinea presso la fermata n. 1557 – “Carlina Nord”.

Linea 15.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, via Napione, via Fontanesi, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio angolo corso Regina Margherita prosegue per via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

