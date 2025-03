Focolaio di aviaria a Chivasso: revocate le zone di protezione e sorveglianza

CHIVASSO – Dopo la notizia della scoperta di un focolaio di infezione aviaria, individuato in un allevamento di polli situato alle porte di Chivasso, l’ASL To4 ha prontamente attivato le misure di contenimento, istituendo una zona di sorveglianza che interessava il Comune di Chivasso e altri undici comuni limitrofi.

Proprio dal Comune fanno sapere che il Servizio Veterinario dell’ASL TO 4 ha revocato le zone di protezione, di restrizione, di sorveglianza per l’influenza aviaria ad alta patogenicità, riscontrata a Chivasso all’inizio dello scorso mese di febbraio. Decadono inoltre tutte le misure disposte per fiere, mercati, esposizioni, allevamenti all’aperto e non commerciali.

