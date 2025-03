Torino Comics 2025: si prospetta un’edizione da record

TORINO – Dal 11 al 13 aprile 2025, Torino Comics torna al Lingotto Fiere per la sua 29ª edizione, promettendo un’esperienza senza precedenti per tutti gli appassionati di fumetti, cosplay e cultura pop. Con oltre 70 autori presenti, due competizioni cosplay di livello internazionale e attese anteprime, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

L’Università di Torino e il ruolo centrale nella manifestazione

Torino Comics continua la sua crescita, consolidando il proprio ruolo di riferimento per la cultura pop e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e variegato. “Un evento che sa evolversi senza perdere la sua anima inclusiva e partecipativa, capace di valorizzare le passioni di tutti”, sottolinea Gábor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Tra gli ospiti d’onore, Mirka Andolfo, primo autore italiano a disegnare una storia per DC Comics, nonché autrice del manifesto ufficiale di questa edizione. Il ritorno di Panini Comics dopo oltre dieci anni porta in fiera grandi nomi come Alex Bertani, direttore di Topolino, e Giorgio Cavazzano, maestro del fumetto italiano.

Eventi e incontri imperdibili

Torino Comics 2025 celebra i 70 anni di Tintin in Italia e propone dibattiti su tematiche attuali come immigrazione e comunità LGBTQIA+ nel mondo del fumetto e dei videogiochi. Tra gli incontri più attesi, quello con Zainab Fasiki, illustratrice e attivista marocchina.

Non mancheranno momenti di spettacolo, con uno show cooking dedicato alle specialità culinarie degli anime giapponesi, i telefilm anni ‘80, la comicità di Davide D’Urso e la presenza di Gianluca Iacono, celebre doppiatore di Vegeta in Dragon Ball.

