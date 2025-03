Decisi i premi per il Mondiale per Club: a chi vince fino a 125 milioni di dollari

TORINO – La FIFA ha comunicato ieri i premi per le squadre che parteciperanno al Mondiale per club di quest’estate negli USA. Si tratta ampiamente del torneo di calcio più ricco della storia. Chi vincerà il torneo potrà assicurarsi fino a 125 milioni di dollari, una cifra capace di influire in maniera enorme sul bilancio di una società e sulla campagna acquisti. In pratica le squadre che quest’estate si riveleranno più forti avranno la possibilità di diventare ancora più forti.

Un’occasione da non perdere per Inter e Juventus, che sono le due rappresentanti italiane al torneo (questo il girone della Juve). Se l’Inter è probabilmente tra le squadre che possono puntare alla vittoria finale, la Juve è decisamente più indietro. Il fresco arrivo di Tudor può servire a ridare fiducia ai giocatori. 9 partite di campionato che serviranno ai bianconeri a conquistare l’accesso alla prossima Champions League ma a questo punto anche a scalare le gerarchie e presentarsi al Mondiale con l’obiettivo di vincere il maggior numero possibile di partite del girone e andare avanti il più possibile nella fase ad eliminazione diretta.

I premi annunciati dalla FIFA per i risultati

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

I premi annunciati dalla FIFA per la partecipazione

Club europei: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

Club sud America: 15,2 milioni di dollari (14 milioni di euro);

Club Nord, Centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Asia 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Africa: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Oceania: 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese