Torino ha più ore di sole di Napoli: il report

TORINO – Torino si distingue come la città più soleggiata del Piemonte, posizionandosi all’undicesimo posto nella classifica nazionale stilata da Holidu. Con una media di 246,3 ore di sole al mese, il capoluogo piemontese supera diverse città italiane, tra cui Napoli (13ª posizione) e Milano (33ª posizione).

La classifica, basata sui dati di World Weather Online raccolti tra il 2009 e il 2023, ha analizzato le 50 principali città italiane per numero medio di ore di sole mensili. Torino emerge come l’unica rappresentante piemontese nelle prime posizioni, evidenziando un clima più soleggiato rispetto ad altre città settentrionali.

Questo risultato sottolinea l’attrattiva di Torino non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per le condizioni climatiche favorevoli, che contribuiscono alla qualità della vita dei suoi abitanti e all’interesse turistico della città.​

