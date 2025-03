Nella partita contro la Juve all’Allianz, domani il Genoa omaggerà il club argentino “Boca”

TORINO – Domani, 29 marzo, il Genoa giocherà all’Allianz Stadium di Torino contro la Juve e indosserà una maglia speciale, che celebra i 120 anni dalla creazione del Boca Juniors.

Il Boca juniors è una squadra argentina fondata nel 1905 a Buenos Aires. Prende il nome dal quartiere La Boca, in cui all’inizio del secolo scorso c’era una grande presenza di immigrati italiani, soprattutto originari di Genova. Infatti, in Argentina il club “Boca” è conosciuto come “Xeneises”.

Per questo il legame tra il Genoa e il Boca è così forte, tanto da aver creato una maglia speciale. Il club ligure ha creato anche un video per celebrare l’anniversario.



