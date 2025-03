Gianluca Alunni premiato con il Leone d’Oro al merito: un riconoscimento per l’eccellenza medica

TORINO – Il dottor Gianluca Alunni, figura di spicco nel panorama medico italiano, è stato insignito del prestigioso Leone d’Oro al merito durante il Gran Premio Internazionale di Venezia. Questo ambito riconoscimento, assegnato dal 1947 a personalità che si sono distinte nei più vari settori, celebra le eccellenze che hanno contribuito in modo significativo alla società, all’arte, alla cultura, all’economia e alla scienza.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il suggestivo Palazzo della Regione del Veneto, un luogo carico di storia e significato. Tra i premiati di quest’anno, oltre a Gianluca Alunni, spiccano nomi illustri provenienti dal mondo istituzionale, gastronomico, giornalistico e sportivo, insieme a luminari della medicina e imprenditori che hanno dato un contributo essenziale alla crescita economica del Paese.

“Questo premio è un ulteriore riconoscimento delle eccellenze che contraddistinguono la Città della Salute e della Scienza di Torino a livello italiano ed europeo,” ha commentato Thomas Schael, Commissario della CDSS, esprimendo il suo orgoglio per il traguardo raggiunto dal dottor Alunni e per il valore che rappresenta per l’intera comunità medica.

