Incidente all’alba a Borgaro Torinese: auto centra una rotonda e distrugge una fioriera

TORINO – Nella mattinata di oggi, un incidente stradale ha avuto luogo in via Lanzo a Borgaro Torinese. Un’auto Alfa Romeo 147, mentre procedeva in direzione di Caselle Torinese, ha improvvisamente centrato una rotonda, causando danni ingenti a una Fiat Topolino adibita a fioriera. L’impatto è avvenuto all’incrocio con via Torino e viale dei Ciliegi. Fortunatamente la donna al volante dell’Alfa Romeo ha riportato solo ferite lievi.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe accusato un colpo di sonno, perdendo così il controllo del veicolo. Dopo l’incidente, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale. I carabinieri della compagnia di Venaria Reale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e indagare sulle circostanze.

