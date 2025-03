Marc Marquez trionfa nella Sprint Race del Gp delle Americhe, Bagnaia invece terzo

TORINO – Nel cuore del Gp delle Americhe, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta il suo dominio nel motociclismo, vincendo la Sprint Race. Il campione spagnolo, in sella alla sua Ducati, ha tagliato il traguardo per primo, seguito dal fratello Alex Marquez, che ha portato la Ducati del Team Gresini a un prestigioso secondo posto. A completare il podio Pecco Bagnaia, che, partito dalla sesta posizione, ha tentato un audace attacco nei primi giri, ma non è riuscito a mantenere il ritmo dei due Marquez.

Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

A chiudere la top ten Pedro Acosta, poi Luca Marini.

