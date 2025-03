Torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora, avremo più luce ma 60 minuti in meno di sonno

TORINO – Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 toccherà spostare le lancette dei nostri orologi, almeno quelli analogici, in avanti: torna l’ora legale e dalle 2 si passerà direttamente alle 3. Il nuovo orario ci accompagnerà fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

I pro e i contro

Questo spostamento di orario ci permetterà di avere una ora in più di luce poiché il tramonto del sole cadrà un’ora dopo. La maggior conseguenza per noi sarà un consistente risparmio sulla bolletta elettrica grazie alla maggior disponibilità di luce naturale.

Secondo i dati riportati da Terna, società che gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica, nel 2024 l’ora legale ha portato a un risparmio di 340 milioni di kWh, ben 75 milioni di euro risparmiati a livello nazionale nei 7 mesi di ora legale Il minor consumo energetico comporta anche una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Andremo però a perdere un’ora di sonno. E questo, è chiaro, potrebbe portare irritabilità, affaticamento, scarsa concentrazione, bassa produttività. A soffrirne di più chi ha un’alterazione del ritmo sonno-veglia: alcune persone si sentono come se avessero letteralmente il jet lag.

Per evitare questi inconvenienti si consiglia di evitare sostanze eccitanti o di compiere attività mentalmente faticose prima di coricarsi. Così come è consigliabile stare lontani dagli schermi dei dispositivi come smartphone, tablet e computer che con la loro luce abbassano i livelli di melatonina, influenzando il sonno.

Sebbene quello solare sia l’orario naturale, quello che segue l’andamento del sole e che sarebbe connesso al nostro ritmo circadiano, sono ormai anni – come è noto – che in molti sostengono e chiedono che venga abolito in favore dell’ora legale tutto l’anno.

