In piazza Vittorio a Torino, un cuore giallo per l’autista Nicola: l’omaggio di un artista torinese

TORINO – Torino si stringe in un abbraccio di ricordi e affetto per Nicola, l’autista del bus per le gite turistiche tragicamente scomparso dopo essere caduto con il suo mezzo nel fiume Po.

In piazza Vittorio, l’artista torinese Un cuore giallo ( 2,5K follower su Instagram), ha voluto rendere omaggio alla sua memoria con un’installazione toccante: un grande cuore giallo su cui è scritta la dedica “A te… che ora porti in viaggio gli angeli”.

L’installazione, che ha già raccolto l’attenzione di molti passanti e turisti, è diventata un luogo di raccoglimento e commemorazione. Accanto al cuore, i colleghi della Gtt hanno lasciato un commovente messaggio: “Ciao Nicola, riposa in pace”, accompagnato da fiori, pupazzi e rose rosse, simboli di affetto e stima per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.

IL VIDEO

