Volley femminile: la Igor Novara domina Conegliano nella semifinale scudetto

NOVARA – Quando la realtà supera la fantasia, il palazzetto si trasforma in un teatro di emozioni. È quello che è successo ieri sera, quando la Igor Novara ha compiuto un’impresa straordinaria, battendo la temutissima Conegliano in tre set. Le venete, fino a oggi uniche imbattute a livello europeo e le attuali campionesse italiane e del mondo, hanno dovuto arrendersi alla determinazione e alla grinta delle azzurre, in una serata che rimarrà nella storia del volley.

La performance sontuosa delle ragazze di coach Barbolini ha annichilito le avversarie, con una Tolok in stato di grazia, capace di trascinare la propria squadra e mettere in difficoltà la corazzata veneta. Ogni attacco, ogni muro, ogni punto conquistato è stato accolto da un boato che ha spinto le azzurre a non concedere spazio alle avversarie.

Con questo risultato, la serie di semifinale scudetto si riapre: 1-1. La prossima sfida si giocherà domenica a Treviso, e il morale della Igor è alle stelle.

