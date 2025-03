Galup per Fondazione Paideia: una Colomba Pasquale per sostenere i bambini con disabilità

TORINO – Una dolce tradizione che si fa solidale: Galup e Fondazione Paideia rinnovano la loro collaborazione con un’edizione speciale della Colomba Pasquale.

La colomba tradizionale Galup, celebre per la sua ricetta antica con lievito madre e la croccante glassa di nocciola tonda gentile trilobata italiana, si veste infatti di uno speciale incarto dedicato a Fondazione Paideia. Un dolce simbolo di festa e condivisione che si trasforma in un’opportunità per fare del bene: per ogni colomba venduta presso i Galup Store di Torino e Pinerolo e sul sito web www.galup.it, Galup riconoscerà il 10% del ricavato a Fondazione Paideia, ente che da oltre 30 anni si occupa di bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Galup e i suoi clienti saranno quindi vicini a Fondazione Paideia nei suoi percorsi di terapia, supporto per mamme e papà, momenti di svago e divertimento dedicati a tutta la famiglia. La Colomba sarà disponibile anche nella Bottega Paideia (Via Villa della Regina 9/D) e online nello shop del sito della Fondazione.

