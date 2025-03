Venaria, 50mila visitatori alla Reggia per i ciliegi in fiore

VENARIA – In questi giorni, quasi 50mila visitatori si sono recati alla Reggia di Venaria per ammirare la bellezza dei ciliegi in fiore: circa 25mila ingressi sono stati registrati nella sola giornata di oggi.

Per accogliere questa grande ondata di visitatori, gli orari di apertura della Reggia e dei Giardini sono stati prolungati eccezionalmente fino alle ore 20 tutti i giorni, compreso lunedì; è stato inoltre potenziato il personale agli ingressi e monitorato il sistema di prenotazioni online.

Anche la prossima settimana gli orari continueranno ad essere prolungati, in attesa dell’inaugurazione della mostra sulle “Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei dogi” e dei prossimi ponti festivi.

