Volley: Pinerolo vince e conquista l’accesso alle semifinali dei Playoff challenge

BUSTO ARSIZIO – La Wash4Green Pinerolo si impone anche alla E-work arena per 3-2 e conquista l’accesso alle semifinali dei Playoff challenge, eliminando dunque la Eurotek UYBA che chiude così una stagione comunque entusiasmante e da applausi.

La squadra di coach Barbolini ha provato a ribaltare il risultato dell’andata, ma ha sofferto ancora la buona vena delle piemontesi che oggi, guidate da una superlativa Sylves (MVP con 16 punti e 5 muri) e dai colpi di Bracchi (15), D’Odorico e Cosi (10 a testa), hanno meritatamente passato il turno.

La UYBA, capace di recuperare due volte lo svantaggio nei set, anche grazie al supporto della panchina (buono l’ingresso di Scola e Frosini, la migliore tra le biancorosse con 25 punti), ha combattuto anche nel quinto ma ha ceduto nel finale per 16-14. Alla UYBA non sono bastati neanche i 18 punti della solita positiva Rebecca Piva.

Nel dopo gara toccante momento al centro del campo, dove Giuditta Lualdi ha annunciato di lasciare la pallavolo giocata. Applausi e ringraziamenti di compagne, società e di tutta l’arena per lei, protagonista anche nella partita di stasera dal quarto set per l’ultima meritata passerella davanti al pubblico di casa.

