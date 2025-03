Bus nel Po a Torino, autopsia conferma malore per l’autista Nicola Di Carlo

TORINO – I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Nicola Di Carlo hanno confermato che l’uomo è deceduto per un malore e non in seguito all’impatto del bus col fondale dei Murazzi del Po.

Di Carlo era alla guida del bus che la scorsa settimana ha attraversato in retromarcia l’ultimo tratto di piazzza Vittorio Veneto per poi sfondare il muretto e finire nelle acque del fiume.

A dare notizia dei risultati dell’autopsia è stato l’avvocato Giuseppe La Rana, cui la famiglia si è rivolta per tutelare i propri interessi. Analisi più approfondite daranno ulteriori dettagli sulla morte di Di Carlo.

