La diocesi di Torino saluta Don Aldo Bertinetti, mercoledì 2 aprile i funerali a Mathi

TORINO – La Chiesa di Torino piange la scomparsa di don Aldo Bertinetti, venuto a mancare all’età di 82 anni nella prima mattina di lunedì 31 marzo presso la Casa del Clero di Mathi. La comunità diocesana lo affida con gratitudine e affetto alla misericordia del Padre, ricordandone la lunga e intensa vita sacerdotale.

Nato a Bosconero il 31 dicembre 1942, don Bertinetti era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1966. Uomo di grande cultura, aveva conseguito due lauree: una in Matematica e una in Pedagogia con indirizzo psicologico, testimoniando così un’intelligenza vivace e uno spirito attento alla complessità dell’umano.

Nel corso dei suoi quasi 60 anni di ministero, don Aldo ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e formativi. Dal 2011 era parroco della comunità di San Nicola Vescovo a Varisella, dove si era distinto per la dedizione ai fedeli e la cura della dimensione comunitaria. In precedenza, era stato parroco in solido a San Giovanni Maria Vianney a Torino (1986-1991) e amministratore parrocchiale a San Secondo Martire in Vallo Torinese (2017-2018). Ancora prima, aveva svolto il servizio di vicario parrocchiale a San Vincenzo De’ Paoli (1971-1986) e a San Giuseppe Cafasso (1967-1971), entrambe parrocchie torinesi.

Particolarmente significativo fu il suo lungo impegno nella Pastorale del Turismo e del Tempo Libero, di cui fu direttore per venticinque anni (1991-2016), contribuendo a sviluppare un dialogo fecondo tra fede, cultura e territorio. Don Aldo ha inoltre fatto parte per diversi anni del Consiglio Pastorale diocesano, offrendo il proprio contributo alla vita ecclesiale con competenza e spirito di servizio.

Numerosi anche gli incarichi associativi che lo hanno visto protagonista: fu membro della Commissione diocesana per la formazione al diaconato permanente (1995-2012) e dell’organismo di Coordinamento dei diaconi permanenti (2005-2011). Per tre decenni fu assistente ecclesiastico provinciale dell’AIART (1995-2024) e del Centro Turistico Giovanile (1991-2024). Prestò servizio come assistente ecclesiastico diocesano per l’AGESCI (1981-1990) e per l’UNITALSI torinese (2011-2016). Dal 2012 al 2019 fu anche cappellano presso la Residenza Euforbia di Varisella.

La camera ardente sarà allestita presso la Casa del Clero di Mathi, in via Parrocchia 4, lunedì 31 marzo dalle 15 alle 18 e martedì 1° aprile dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. La comunità di Varisella si ritroverà per la preghiera del Rosario martedì 1° aprile alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale. La Messa esequiale sarà celebrata mercoledì 2 aprile alle ore 11, sempre nella parrocchiale di Mathi, presieduta dal vescovo ausiliare mons. Alessandro Giraudo. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Varisella.

