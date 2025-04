Paolo Sorrentino ha scelto una bocciofila di Torino come set del suo prossimo film “La Grazia”

TORINO – C’è anche la storica Bocciofila Tesoriera nel nuovo film di Paolo Sorrentino. Infatti, il premio oscar partenopeo ha scelto come location di “La Grazia” il circolo nel quartiere Parella a Torino, fondato nel 1954 e ancora in attività. Si tratta di una storia d’amore con protagonista Tony Servillo, ma per ora non trapelano altre indiscrezioni. Neanche il personale della bocciofila ha avuto accesso al set in questi giorni di riprese.

“Sorrentino è una persona piacevole, che non se la tira affatto. È stato molto cordiale. Tutti i ragazzi che hanno lavorato insieme sono stati veramente squisiti, sotto tutti i punti di vista. Professionalmente perfetti. Hanno girato anche alcune scene all’aperto nei nostri campi da bocce. Per noi è un’enorme soddisfazione vedere che la nostra bocciofila, che esiste da più di settant’anni sia stata scelta. Il fatto che faccia parte di un film di un premio Oscar vuol dire che rimarremo nel tempo, come struttura, nel modo in cui riesce a farlo un posto semplice come il nostro, che è legato alle vecchie tradizioni”, ha sottolineato Egle Actis, tuttofare della Bocciofila Tesoriera a Torino Today.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese