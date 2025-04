Cane lasciato senza acqua e cibo tra l’immondizia in un appartamento di Biella

BIELLA – In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini la polizia è entrata in un appartamento di Biella dove, tra sporcizia e immondizia, si trovava un cane, un boxer, in stato di grande debilitazione. L’animale era senza cibo e acqua, solo e tremante.

Il cane ha docilmente seguito gli agenti, che lo hanno per il momento affidato ad una struttura della zona in attesa di risalire al proprietario, che sarà denunciato per abbandono di animale.

