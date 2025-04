Scoperto nel darkweb Il manuale della pedofilia, arrestato anche un biellese

NAPOLI – La Polizia di Stato ha portato a termine una vasta operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Coordinata dalla Procura di Napoli, l’indagine ha portato all’arresto di quattro persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre quindici, accusate di detenzione e scambio di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Nel corso dell’operazione, denominata “Stream”, sono stati sequestrati numerosi wallet di criptovalute, utilizzati presumibilmente per l’acquisto e la vendita di contenuti illeciti, oltre a dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Gli arrestati e gli indagati

Tra le persone arrestate figurano:

Un disoccupato di 27 anni di Foggia

Un informatico di 49 anni di Biella

Un operaio di 22 anni di Caserta

Un massaggiatore di 36 anni di Pesaro Urbino

Gli indagati, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, includono un operaio, diversi impiegati e professionisti, oltre a un avvocato. Il coinvolgimento di persone con profili professionali diversi evidenzia la pervasività di questo fenomeno criminale.

Il dark web e le reti pedopornografiche

Le indagini hanno portato alla scoperta di un sito nascosto nel dark web, denominato “Wikipedo”, una piattaforma ispirata a Wikipedia ma interamente dedicata alla diffusione di materiale pedopornografico. Il sito conteneva persino un manuale per pedofili, con istruzioni dettagliate su adescamento e sfruttamento sessuale di minori.

Gli inquirenti continuano le attività investigative per identificare altri soggetti coinvolti e smantellare le reti criminali che operano online, sfruttando la rete oscura e strumenti finanziari anonimi come le criptovalute per nascondere le proprie attività illecite.

