Domenica 6 aprile all’Auditorium Giovanni Agnelli al Lingotto Sunshine Gospel Mass Choir organizzato dal Lions s Club Pietro Micca di Torino per Associazione Italiana Trapiantati di Fegato

Domenica 6 aprile, alle ore 20.00, all’Auditorium Giovanni Agnelli al Lingotto ci sarà un maxi concerto gospel con 400 partecipanticon il famoso Sunshine Gospel Mass Choir promosso dal Lions Club Pietro Micca di Torino, in collaborazione con LC Torino.

Sunshine Gospel Choir è il più importante coro gospel italiano e si unirà ad altre star del gospel per un totale di 400 coristi provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti. Fondato e diretto dal torinese Alex Negro, il Sunshine Gospel Choir celebra il suo ventesimo anniversario e rappresenta un punto di riferimento nella scena musicale internazionale. Tra gli ospiti d’eccezione figure di fama internazionale che arricchiranno lo spettacolo con il loro talento e la loro energia, rendendo la serata ancora più speciale per il pubblico torinese.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato ODV, contribuendo così a una causa di fondamentale importanza, quella di sostenere i pazienti trapiantati, bambini e adulti, offrendo loro aiuto concreto e supporto morale in ogni fase del trapianto.

L’A.I.T.F. è stata premiata con la medaglia d’argento al merito della Sanità Pubblica dal Ministero della Salute nel 2016, assiste centinaia di pazienti grazie al supporto di numerosi volontari. L’associazione si impegna anche a sensibilizzare i giovani attraverso incontri nelle scuole per promuovere la prevenzione delle malattie epatiche.

Chiunque desideri contribuire alla raccolta fondi può effettuare il pagamento tramite bonifico: IBAN: IT 93E0344001000000000633800 – Causale: Donazione evento Gospel 2025.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese