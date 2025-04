Torino Digital Days 2025: un viaggio nel “spazio liquido” della trasformazione digitale

TORINO -Dal 8 all’11 aprile, Torino sarà al centro di un evento imperdibile: i Torino Digital Days, giunti alla loro sesta edizione, offriranno un’esperienza immersiva nel mondo della tecnologia, della cultura e della creatività. Un’opportunità per esplorare come la tecnologia possa essere messa al servizio delle persone, creando nuovi orizzonti di crescita, innovazione e connessione.

Il Tema del 2025: “Spazio Liquido”

Quest’anno, l’evento avrà come tema centrale “Spazio Liquido”, un concetto che esplora la dissoluzione dei confini tra il mondo fisico e quello digitale. In un’epoca in cui il digitale non è più un semplice strumento, ma un ambiente in continua evoluzione, il tema invita a riflettere su come la tecnologia stia ridefinendo le relazioni, il lavoro e l’identità personale. Tra scrivanie che si fondono con schermi, riunioni che si spostano tra spazi fisici e virtuali, e l’acquisto di prodotti che avviene online ma costruisce valore nelle community, i Torino Digital Days diventeranno il punto d’incontro dove questi cambiamenti prendono forma, vengono esplorati e discussi.

Un Evento Diffuso nella Città

Oltre ai principali momenti di talk e workshop presso il Toolbox, dove si potranno incontrare esperti, tech company e professionisti di settore, Torino diventerà una vera e propria “città digitale”. La rassegna si arricchirà di eventi diffusi: seminari interattivi, installazioni artistiche digitali e tech experience, che si intrecceranno con la cultura e la creatività cittadina. Un’occasione per vivere un’esperienza immersiva, con il Digital Days Closing Party che si terrà il 11 aprile al Museo Regionale di Scienze Naturali, una suggestiva cornice per celebrare i momenti più significativi della rassegna.

Un Ecosistema in Evoluzione

Federica Toso, Presidente dell’Associazione Digital Days, spiega così l’intento dell’evento: “Con ‘Spazio Liquido’ vogliamo raccontare un’epoca in cui il digitale non è più uno strumento da imparare, ma un ambiente da abitare. Un mondo fluido, in continua trasformazione, dove le barriere tra settori, competenze e linguaggi si dissolvono per lasciare spazio a nuove forme di collaborazione e innovazione.”

L’obiettivo è creare un dialogo proattivo tra cittadini, esperti e imprese, con il supporto fondamentale della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Camera di Commercio di Torino e di Punto Impresa Digitale. L’iniziativa punta a rendere il digitale accessibile a tutti, esplorando come la tecnologia possa migliorare la qualità della vita quotidiana, adattandosi alle necessità di ciascun individuo.

Un Futuro Sostenibile e Inclusivo

Emanuele Romagnoli, Vice Presidente dell’Associazione Digital Days, sottolinea che “le tecnologie digitali sono il cuore pulsante del nostro tempo, e rappresentano una risorsa fondamentale per costruire un futuro più equo e sostenibile.” In un contesto in cui la fluidità delle relazioni e degli ambienti di lavoro è ormai la norma, il tema “Spazio Liquido” vuole stimolare una riflessione su come la tecnologia possa integrare la nostra vita in modo armonioso, creando nuove opportunità e sinergie.

L’iniziativa dei Torino Digital Days si inserisce in un percorso che, dal 2019, ha visto l’associazione impegnata a promuovere la divulgazione delle tecnologie digitali, aiutando i cittadini a comprendere e adottare strumenti che possano semplificare e migliorare la loro vita quotidiana.

