Maltrattata da suo marito per circa cinquant’anni, non aveva mai avuto il coraggio di presentare una denuncia

TORINO – Nel settembre 2023, una donna di 80 anni è venuta a mancare, lasciando alle sue spalle una storia di sofferenza e silenzio.

Maltrattata per quasi cinquant’anni dal marito, la sua esistenza è stata segnata da una violenza che ha subito in silenzio, senza mai trovare il coraggio di presentare una denuncia. Ricoverata in ospedale, ha finalmente trovato il coraggio di confidarsi con i medici, dichiarando: «Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mio marito che mi picchia da anni».

Dopo la sua morte, il marito, anch’esso di 80 anni, è stato messo sotto processo, con una sentenza attesa per il 15 aprile. I figli della donna hanno confermato i maltrattamenti subiti dalla madre.

