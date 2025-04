Silvio Soldini a Torino per la presentazione del suo ultimo film “Le Assaggiatrici”

TORINO – Martedì 8 aprile, Torino avrà l’onore di ospitare il celebre regista Silvio Soldini, che presenterà il suo ultimo lavoro, “Le Assaggiatrici”. L’evento si svolgerà presso il cinema Eliseo alle ore 18.30, dove il regista interverrà al termine della proiezione per salutare il pubblico presente in sala.

Dopo l’appuntamento al cinema Eliseo, Soldini si sposterà al cinema Nazionale, dove alle ore 21 sarà proiettata la versione originale del film.

La trama

Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese