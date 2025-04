Matilda De Angelis in visita al Cinema Romano per la proiezione di “La vita da grandi”

TORINO – Domenica 6 aprile, il Cinema Romano ospiterà un evento speciale in occasione della proiezione del film “La vita da grandi”, che vede protagonista l’attrice Matilda De Angelis. La pellicola, diretta da Greta Scarano, sarà presentata al pubblico alle ore 19.30.

La trama

Irene sta costruendo una vita regolare a Roma, quando è costretta a tornare a Rimini, la sua città natale per prendersi cura di Omar, suo fratello autistico di 4o anni. Scoprirà che Omar ha idee chiare sul suo futuro: non vuole in nessun modo vivere con lei una volta che i genitori non ci saranno più. Convince Irene a tenere per lui un corso intensivo di adultità che gli permetta di essere autonomo, ma soprattutto di realizzare i suoi sogni, come partecipare al Talent che lo renderà un cantante famoso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese